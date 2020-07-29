الإنتر ضد نابولي .. النيراتزوري يحسم القمة بثنائية

المواطن - محمد سمعه

انتهت، منذ قليل، مباراة الإنتر ضد نابولي، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز موسم 2019/ 2020.

الشوط الأول من مباراة الإنتر ضد نابولي:

وبدأ الشوط الأول من مباراة الإنتر ضد نابولي، بضغط هجومي من قبل فريق إنتر ميلان الذي سعى بقوة لإحراز الهدف الأول.

وتمكن اللاعب دانيلو دي أمبروزيو من إحراز الهدف الأول لـ الإنتر في مباراة نابولي بالدقيقة الحادية عشر من عمر الشوط الأول، عبر تصويبة زاحفة لم يتمكن حارس نابولي من صدها.

وبعد ذلك حاول فريق الجنوب الإيطالي خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الإنتر ضد نابولي تسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الإنتر ضد نابولي، بتقدم فريق إنتر ميلان بهدف دون رد.

الشوط الثاني من مباراة الإنتر ضد نابولي:

وفي الشوط الثاني من عمر لقاء إنتر ميلان ونابولي، حاول فريق نابولي إحراز هدف التعادل ولكنه تراجع بصورة كبيرة؛ مما أعطى الفرصة لفريق إنتر ميلان للبحث عن تسجيل الهدف الثاني.

وواصل نادي الإنتر ضغطه، من أجل إحراز الهدف الثاني، حتى نجح اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في إضافة الهدف الثاني لنادي إنتر ميلان بالدقيقة الرابعة والسبعين، وذلك بعد تصويبة مخادعة لحارس نابولي.

ولم ينجح نابولي في تقليص الفارق خلال مباراة إنتر ميلان، لينتهي اللقاء بفوز الإنتر بثنائية دون رد.

وكانت مباراة الإنتر ضد نابولي أُقيمت على ملعب “جوزيبي مياتزا” معقل نادي الإنتر بمدينة ميلانو الإيطالية.

وأصبح رصيد إنتر ميلان بعد الفوز 79 نقطة في المركز الثاني، وبفارق أربع نقاط عن نادي يوفنتوس صاحب المركز الأول والمُتوج مؤخرًا بلقب الدوري الإيطالي.

وقبل إقامة مباراة الإنتر ونابولي، كان فريق أتالانتا، تمكن من تحقيق الفوز على نادي بارما بنتيجة هدفين مقابل هدف في مباراة أُقيمت ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين، حيث سجل لفريق أتالانتا كل من روسلان مالينوفسكي وأليخاندرو غوميز، بينما سجل لنادي بارما اللاعب ديان كولوسيفسكي.

وفي وقت سابق، وقبل إقامة مباراة الإنتر ضد نابولي، أقدم نادي إنتر ميلان، على فعل تصرف جريء، وذلك للإبقاء على مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بعد اهتمام برشلونة الإسباني بالتعاقد معه.

وكانت شبكة “سبورت ميدياست” الإيطالية قالت الجمعة الماضية: إن إدارة إنتر ميلان ستُزيد راتب مارتينيز ليصل إلى 5 ملايين يورو سنويًّا بعدما كان مليون ونصف المليون يورو.

وتأتي رغبة إنتر ميلان، في زيادة راتب مارتينيز لإقناعه بالبقاء في الإنتر، لحاجة الفريق له في المباريات المقبلة.

وقرر إنتر ميلان تحدي أزمة فيروس كورونا بزيادة راتب مارتينيز، حيث تسبب الفيروس في أزمات اقتصادية للأندية، خلال آخر 4 أشهر.

من ناحية أخرى، وجّه اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي صدمة مُدوية لنادي برشلونة الإسباني، بعدما أبدى مؤخرًا رغبته بعدم تجديد العقد مع النادي الكتالوني.

وقال راديو Rai Sport الإيطالي: إن والد ليونيل ميسي سيتواجد بمدينة ميلانو الإيطالية، للتفاوض مع نادي إنتر ميلان الإيطالي حول انتقال نجله للنيراتزوري بالفترة المقبلة.

وأضاف الراديو أن والد ليونيل ميسي، يبحث حاليًّا عن شقة في مدينة ميلانو، تمهيدًا للعيش في المدينة رفقة نجله.

وكان ميسي دخل في خلاف مؤخرًا مع الفرنسي إيريك أبيدال المدير الرياضي ببرشلونة، حيث اتهم الأخير لاعبي البارشا بالتخاذل وتحقيق نتائج سلبية، بينما رد ميسي عليه وطالبه بتحديد الأسماء المتهمة بالتقصير.

ويُعاني الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، خلال الفترة الحالية من تذبذب في المستوى الفني أدى إلى فقدان بطولة الدوري الإسباني بموسم 2019/ 2020 لمصلحة فريق ريال مدريد.

وبعد نهاية مباراة الإنتر ضد نابولي، يُفكر المدرب أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي إنتر ميلان، في ضم 7 صفقات للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية أن أنطونيو كونتي طلب من إدارة إنتر ميلان التعاقد مع الإيطالي إيمرسون ظهير أيسر تشيلسي الإنجليزي، الفرنسي نغولو كانتي لاعب تشيلسي الإنجليزي، الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، النمساوي دايفيد آلابا ظهير أيسر بايرن ميونيخ الألماني، البرازيلي غابرييل خيسوس لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، التشيلي أرتورو فيدال لاعب برشلونة الإسباني، البوسني إيدين دزيكو مهاجم روما الإيطالي.

وكانت نتائج إنتر ميلان تراجعت بشكل كبير بالفترة الأخيرة، بعد استئناف الدوري الإيطالي، حيث كان النيراتزوري يُنافس قبل توقف الدوري الإيطالي بسبب كورونا على نيل اللقب.



