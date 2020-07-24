الاتحاديون بعد الخسارة: الله يستر من اللي جاي

المواطن - محمد سمعه

أبدت جماهير نادي الاتحاد قلقها من أداء الفريق الكروي الأول، وذلك بعد الخسارة اليوم الجمعة وديًّا أمام نادي ضمك بهدف دون رد.

وأكدت جماهير الاتحاد على أن أداء العميد مُقلق، وذلك قبل استئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.

وعلّق أحد الجماهير الاتحادية عبر “تويتر” قائلًا: “مو معقول هذه النتائج السلبية في المعسكر، صحيح وديات بس ما يصير أبدًا، والله يستر من القادم في الرسمي”.

وقال فهد القثامي مدير العلاقات العامة في نادي الشعلة سابقًا: “شكل الاتحاد بيشرفنا في الدرجة الأولى”.

صدمة قوية لـ الاتحاد:

وفي وقت سابق، تعرض الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد لصدمة جديدة تتعلق بأحد لاعبي الفريق، وذلك بعد أيام من إعلان مدة غياب المهاجم الإيفواري ويلفريد بوني عن لقاءات العميد.

وذكرت تقارير صحافية أن اللاعب عبدالرحمن العبود ثاني لاعب يتعرض للإصابة بالفريق الكروي الأول بعد إصابة ويلفريد بوني.

وكان العبود تم استبعاده من مباراة الاتحاد وضمك الودية، استعدادًا لعودة منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.

سبب تأجيل انطلاق ودية الاتحاد وضمك:

من ناحية أخرى، كشف نادي الاتحاد، اليوم الجمعة، عن سبب تأجيل المباراة الودية بين فريقي الاتحاد وضمك، التي انطلقت اليوم في وقت متأخر، وذلك في ظل استعدادات الاتحاد لاستئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر “تويتر” أنه تقرر تأجيل انطلاق مباراة الاتحاد وضمك؛ نظرًا لغزارة هطول الأمطار على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.



