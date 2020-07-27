الاتحاد يستعين بـ غروهي للكشف عن الراعي الجديد

المواطن - مروة نبيل

استعان نادي الاتحاد بحارس مرماه البرازيلي مارسيلو غروهي، من أجل الكشف عن الراعي الجديد للفريق الأول لكرة القدم.

ميلا غروهي .. ميلا FAW BESTUNE ☝️@fawarabia pic.twitter.com/OY1ZDzZiKG — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 27, 2020

FAW BESTUNE راعيًا لنادي الاتحاد:

ونشر نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لحارس مرماه وهو يعلن الراعي الجديد بشكل مميز، وعلق قائلًا: “ميلا غروهي.. ميلا FAW BESTUNE”.

وقال غروهي في الفيديو: “أعشق المقدمة، وأنا أكون ضمن الصفوة الذين يقفون على المرتبة رقم 1 لذلك عشق مركز حراسة المرمى ذلك المركز المتفرد الذي لا يلعب فيه إلا لاعب واحد يحمل الرقم 1”.

وتابع: “وعندما قررت الاحتراف خارج موطني وصلت إلى النادي الذي يحمل الرقم 1 واليوم أقود السيارة الرائعة والتي تُقدمها شركة FAW التي تعتلي في الصين الرقم 1 التفرد”.

وأضاف الحارس البرازيلي حديثه في الفيديو قائلًا: “والريادة تجمع عميد الرياضة السعودية وعميد السيارات الصينية وأنا معهم.. FAW BESTUNE راعيًا لنادي الاتحاد”.

وكان نادي الاتحاد قد أعلن بالأمس عن توقيع عقد رعاية جديد في حفل بقاعة أحمد مسعود للمؤتمرات بمقر النادي بحضور رئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

نادي الاتحاد:

وتسعى الإدارة الاتحادية لتوسيع المداخيل المالية خلال الفترة المقبلة، من أجل الخروج من الدوامة التي يُعاني منها الفريق الأول لكرة القدم في المواسم الأخيرة، حيث يحتل المراكز المتأخرة.

ويحتل الاتحاد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية، حيث نجح في تحقيق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 11 لقاءً.



