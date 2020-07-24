الاتحاد يسقط أمام ضمك وديًّا ويُخيف جماهيره

المواطن - محمد سمعه

سقط الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد في فخ الخسارة، اليوم الجمعة، ضد نادي ضمك بهدف دون رد، وذلك في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.

الشوط الأول من الاتحاد وضمك:

وبدأ الشوط الأول من مباراة الاتحاد وضمك بأداء هادئ من قبل الفريقين، حيث لم ينجح أيٌّ منهما في إحراز الهدف الأول في اللقاء.

واستمر التعادل السلبي، حتى الدقيقة السبعين، ثم نجح نادي ضمك بعد ذلك في تسجيل هدف اللقاء الوحيد، لتنتهي المباراة بفوز ضمك بهدف.

صدمة جديدة لـ الاتحاد:

وفي وقت سابق، تعرض الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد لصدمة جديدة تتعلق بأحد لاعبي الفريق، وذلك بعد أيام من إعلان مدة غياب المهاجم الإيفواري ويلفريد بوني عن لقاءات العميد.

وذكرت تقارير صحافية أن اللاعب عبدالرحمن العبود ثاني لاعب يتعرض للإصابة بالفريق الكروي الأول بعد إصابة ويلفريد بوني.

وكان العبود تم استبعاده من مباراة الاتحاد وضمك الودية، استعدادًا لعودة منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.

من ناحية أخرى، كشف نادي الاتحاد، اليوم الجمعة، عن سبب تأجيل المباراة الودية بين فريقي الاتحاد وضمك، التي انطلقت اليوم في وقت متأخر، وذلك في ظل استعدادات الاتحاد لاستئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر “تويتر” أنه تقرر تأجيل انطلاق مباراة الاتحاد وضمك؛ نظرًا لغزارة هطول الأمطار على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.



