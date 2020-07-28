الاتحاد يعاود تدريباته ويعلن إلغاء ودية الوحدة

المواطن - مروة نبيل

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته اليومية، مساء أمس الاثنين، بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين بالأمس.

تدريبات الاتحاد:

وتركزت الحصة التدريبية التي قادها المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي على الجوانب الفنية المتنوعة، تمهيدًا لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس المقبل.

وأشار حساب الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى تلقي النادي خطابًا من نادي الوحدة يُفيد بإلغاء المباراة الودية التي كان من المقرر إقامتها، مساء يوم الأربعاء المقبل.

وخاض العميد معسكرًا إعداديًّا في مدينة أبها خلال الفترة الماضية، ولعب العديد من المباريات الودية تمهيدًا لعودة النشاط الرياضي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العميد في دوري محمد بن سلمان:

ويحتل العميد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية هذا الموسم.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالعميد في تحقيق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 11 لقاءً، وتمكن من تسجيل 30 هدفًا، واهتزت شباكه بـ33 هدفًا.



