الاتحاد يفتتح معسكر عسير بتدريبات لياقية

المواطن - مروة نبيل

استهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد معسكره التحضيري في منطقة عسير، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

معسكر الاتحاد:

واستمر الجهاز الفني بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي في التركيز على رفع المعدل اللياقي للاعبي الاتحاد من خلال الحصة التدريبية التي أُقيمت على رديف ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة.

وشهدت تدريبات الاتحاد في معسكر عسير اليوم، تكثيف الجرعات اللياقية لنجم الفريق الأول لكرة القدم، حمدان الشمراني من خلال التمارين المتنوعة.

ومن المقرر أن يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى التدرب على فترتين صباحية ومسائية بداية من يوم غد الاثنين، لتجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن.

وسيخوض العميد 4 مباريات ودية خلال معسكره في عسير، تحضيرًا لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العميد في دوري محمد بن سلمان:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية هذا الموسم.

ونجح العميد في تحقيق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 11 لقاءً، وتمكن من تسجيل 30 هدفًا، واهتزت شباكه بـ33 هدفًا، ويطمح في أن يتحسن أداؤه بعد استئناف النشاط الرياضي.