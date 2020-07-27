الاتحاد يُحرج فنربخشة

المواطن - محمد سمعه

وجّه نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، صدمة مُدوية لنادي فنربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، تتعلق بعودة اللاعب الرأس أخضري غاري رودريغيز لصفوف العميد.

وكان غاري رودريغيز انضم لصفوف فريق فنربخشة، قادمًا من الاتحاد على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

وقالت صحيفة hurriyet إن نادي الاتحاد أحرج فريق فنربخشة الذي يمر بأزمة مالية خانقة حيث عرض النادي التركي على العميد، عودة لاعبه غاري رودريغيز بسبب وجود أزمة حول دفع راتبه، لكن نادي الاتحاد رفض.

قرار فنربخشة بعد رفض الاتحاد

وأفادت الصحيفة أن فنربخشة اضطر للإبقاء على غاري رودريغيز حتى نهاية إعارته.

وكان الاتحاد أعار غاري رودريغيز لنادي فنربخشة في يوليو 2019، ولمدة موسمين، وذلك بسبب عدم اقتناع المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا بقدراته الفنية بعد انضمامه للاتحاد في يناير 2019 قادمًا من غلطة سراي التركي.

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الكروي الأول بـ الاتحاد لتوقيع عقد رعاية اليوم الاثنين مع إحدى الشركات، وذلك قبل استئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الـ4 من أغسطس المقبل.

وسيقوم مجلس إدارة الاتحاد بتوقيع عقد الرعاية مع شركة “فاو” وهي مجموعة تأجير الوكلاء الحصريين لسيارات الفاو في المملكة، حيث ستكون الراعي الأساسي للفريق الأول بالفترة المقبلة وفقًا لـ “الرياضية”.

تفاصيل عقد الرعاية الجديد لـ الاتحاد

ومن المنتظر كذلك حصول الاتحاد على 8 ملايين ريال في الـ8 مباريات المتبقية من بطولة الدوري بالموسم الجاري، حيث ستكون البداية من مباراة أبها وفقًا لـ الصحيفة. وسيحل العقد الجديد العديد من الأزمات لـ الاتحاد أبرزها توفير السيولة المالية لسداد المستحقات المتأخرة لبعض اللاعبين إضافة لتوفير المال مع التركيز على شراء الصفقات المناسبة للاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأعلن نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن توقيع عقد الرعاية الجديد اليوم الاثنين، في حفل بقاعة أحمد مسعود للمؤتمرات بمقر النادي عند الساعة 7:30 مساء بحضور الحائلي، وذلك للكشف عن تفاصيل العقد. وكانت إدارة نادي الاتحاد قد فسخ مؤخرًا العقد المبرم بينهما وبين شركة S team التي تتولى إطلاق العلامة التجارية الخاصة بملابس النادي؛ وإنتاج تصميم الأطقم وطرحها للبيع أمام الجماهير في المتاجر المخصصة للبيع. كما أن منصة “نون” للتسوق الإلكتروني، كانت آخر الشركات التي ترعى نادي الاتحاد، ولكن انتهى العقد المبرم بينهما دون تجديد.



