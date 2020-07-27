الاتفاق يستأنف تدريباته عبر 4 مجموعات

المواطن - مروة نبيل

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، بقيادة المدير الفني خالد العطوي، تدريباته، مساء اليوم الاثنين، على ملعب عبد الله الدبل في الدمام.

تدريبات الاتفاق:

واشتمل تدريب الاتفاق على التمارين اللياقية المكثفة، وقسم العطوي بعدها لاعبي الفريق الأول لكرة القدم إلى 4 مجموعات لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم المران بمناورة على ثلث الملعب.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق 5 مباريات ودية استعدادًا لمباراته ضد العدالة في الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس المقبل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ولعب الاتفاق ضد الباطن وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يفوز على الخليج بثلاثية نظيفة، وتغلب على الثقبة برباعية مقابل هدف، وتجاوز القادسية بهدفين دون رد، واختتم ودياته بالفوز على الثقبة بنتيجة 4/ 3.

الاتفاق في دوري محمد بن سلمان:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية.

ونجح فارس الدهناء في تحقيق الفوز 9 مرات وخسر في 11 لقاء، وتعادل في مواجهتين، وتمكن من تسجيل 34 هدفًا، واهتزت شباكه 29 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



