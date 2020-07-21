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الاتفاق يضم حسن السليس لـ5 مواسم
قادمًا من صفوف الترجي

الاتفاق يضم حسن السليس لـ5 مواسم

2020/07/21
الساعة 9:14 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الاتفاق يضم حسن السليس لـ5 مواسم حسن السليس
المواطن - مروة نبيل
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1 الاتفاق يضم السليس:
1.1 الاتفاق في دوري محمد بن سلمان:

أعلن نادي الاتفاق، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، عن تعاقده مع المهاجم حسن السليس رسميًّا.

الاتفاق يضم السليس:

وأشار حساب النادي الرسمي إلى أن إدارة الاتفاق نجحت في حسم صفقة المهاجم حسن السليس قادمًا من صفوف فريق الترجي لمدة 5 سنوات حتى 2025.

ويُعد حسن السليس من المهاجمين البارزين وأحد أفراد بعثة وزارة الرياضة في برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم في إسبانيا.

وتسعى إدارة نادي الاتفاق لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال الفترة المقبلة، أملًا في ظهور فارس الدهناء بشكل جيد في الموسم الجديد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتفاق في دوري محمد بن سلمان:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، من 22 مباراة، حيث حقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل مرتين، وخسر 11 لقاء.




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