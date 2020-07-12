الاتفاق يواصل تدريباته بمشاركة سليتي

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته الجماعية، مساء أمس الأحد، بمشاركة النجم التونسي نعيم سليتي بعد عودته من بلاده.

تدريبات الاتفاق:

وعبّر سليتي قبل بداية انطلاقة التدريبات للجهازين الإداري والفني واللاعبين عن سعادته بالعودة إلى السعودية والانتظام مجددًا في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، ودعمه في بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد النجم التونسي بأنه سيسعى بكل ما لديه لتقديم الأفضل لخدمة الاتفاق، بعد ذلك أصر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم على نعيم سليتي بالعبور في الممر الترحيبي تحيةً له بعودته.

وعلى الصعيد الميداني، اشتمل التدريب الذي قاده المدرب خالد العطوي بالإحماء على تدريبات وقائية، ثم طبق لاعبو الفريق الأول لكرة القدم عددًا من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم المران بمناورة جادة على ثلث الملعب.

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الجماعية غياب النجم هزاع الهزاع بسبب معاناته من إجهاد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتفاق في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع أغسطس المقبل، وسيخوض العديد من المباريات الودية، لتجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، من 22 مباراة، حيث حقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل مرتين، وخسر 11 لقاء.



