البارشا يحسم ديربي برشلونة ضد إسبانيول بهدف يتيم

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة برشلونة ضد إسبانيول، منذ قليل، بفوز البارشا بهدف دون رد في ديربي إقليم كتالونيا، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني.

الشوط الأول من مباراة برشلونة وإسبانيول:

وبدأ الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد إسبانيول، بأداءٍ هادئ من قبل الفريقين، حيث سعى البارشا إلى تسجيل الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وسنحت فرصة قوية لفريق إسبانيول في الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد إسبانيول عبر اللاعب فيلا لكنه أهدرها بعدما ارتطمت الكرة بالعارضة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد إسبانيول، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الشوط الثاني من مباراة برشلونة وإسبانيول:

وفي الشوط الثاني، واصل البارشا محاولاته وذلك من أجل إحراز الهدف الأول في شباك إسبانيول، ولكن دون فائدة، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة الأخيرة.

وبعد معاناة، تمكن اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز، من إحراز الهدف الوحيد لـ برشلونة ضد إسبانيول في الدقيقة السادسة والخمسين، بعد سقوط الكرة من يد حارس مرمى إسبانيول.

وشهدت مباراة برشلونة ضد إسبانيول، طرد اللاعب إنسو فاتي من برشلونة وطرد اللاعب بول لوزانو من فريق إسبانيول.

وبعد مباراة برشلونة ضد إسبانيول، أصبح رصيد البارشا 76 نقطة، وبفارق نقطة عن نادي ريال مدريد المتصدر، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 24 نقطة في المركز العشرين والأخير، ليهبط بذلك وبشكل رسمي إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وكانت مباراة برشلونة ضد إسبانيول، أُقيمت على ملعب الكامب نو معقل البارشا.