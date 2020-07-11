البارشا يخطف النقاط الثلاث بلقاء بلد الوليد ضد برشلونة

المواطن - محمد سمعه

حقق الفريق الكروي الأول بـ البارشا فوزًا صعبًا بهدف دون رد، منذ قليل، في مباراة بلد الوليد ضد برشلونة التي أُقيمت اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإسباني موسم 2019- 2020.

الشوط الأول من مباراة بلد الوليد ضد برشلونة:

وبدأ الشوط الأول من مباراة بلد الوليد ضد برشلونة، بضغط هجومي من قبل لاعبي البارشا، الذين سعوا بكل قوة لإحراز الهدف الأول، وذلك من أجل ضمان سير اللقاء نحوهم.

وبعد مرور ربع ساعة من الشوط الأول من مباراة بلد الوليد ضد برشلونة، تمكن التشيلي أرتورو فيدال، من إحراز الهدف الأول للبارشا وهدف اللقاء الوحيد بالدقيقة الـ16 بعد تمريرة متقنة من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وحاول لاعبو البارشا، بعد ذلك البحث عن إضافة الهدف الثاني في الشوط الأول بـ مباراة بلد الوليد ضد برشلونة، ولكن دون فائدة، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وانتهى الشوط الأول من مباراة بلد الوليد ضد برشلونة، بتقدم البارشا بهدف دون رد.

الشوط الثاني من مباراة بلد الوليد ضد برشلونة:

وفي الشوط الثاني من عمر مباراة بلد الوليد ضد برشلونة، لم يظهر نادي برشلونة بصورة هجومية شرسة، كما أن بلد الوليد حاول في أكثر من مناسبة، تسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى، في ظل تألق كبير من الحارس الألماني مارك أندري تير شتيجن حارس برشلونة.

واستمرت نتيجة مباراة بلد الوليد ضد برشلونة، عند هدف دون رد للبارشا، ليحصد الفريق الكتالوني 79 نقطة، في المركز الثاني، وبفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد صاحب المركز الأول، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 39 نقطة في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وقبل إقامة مباراة بلد الوليد ضد برشلونة، كان ريال مدريد حقق فوزًا مهمًّا أمس الجمعة على حساب نادي ديبورتيفو ألافيس بثنائية دون رد أحرزها كل من الفرنسي كريم بنزيمة والإسباني ماركو أسينسيو.

وبعد مباراة بلد الوليد ضد برشلونة، يتبقى للفريق الكتالوني جولتين في الليجا ضد كل من أوساسونا وديبورتيفو ألافيس.



