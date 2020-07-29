البحرية الأمريكية: مناورات إيران البحرية متهورة وغير مسؤولة

المواطن - متابعة

انتقدت البحرية الأمريكية، أمس الثلاثاء، تدريبات إيرانية شملت مهاجمة مجسم لحاملة طائرات في مياه الخليج، ووصفت واشنطن هذه الخطوة بـ”المتهورة وغير المسؤولة”، مؤكدة في الوقت ذاته أن التدريبات لم تعرقل حركة الملاحة في المنطقة الإستراتيجية.

وقالت المتحدثة باسم الأسطول الخامس، ريبيكا ريباريتش، في بيان: “نحن على علم بتدريبات إيرانية على مهاجمة مجسم سفينة مماثلة لحاملة طائرات”، مضيفة: “نرى دائمًا هذا النوع من السلوك المتهور وغير المسؤول”.

وأضافت ريباريتش أن “هذه التدريبات لم تعطّل عمليات التحالف في المنطقة، ولم يكن لها أي أثر على التجارة في مضيق هرمز والمياه المحيطة به”.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية في إيران “إرنا”، فقد جرت التدريبات قرب مضيق هرمز، وأظهرت تسجيلات مصورة بثها التلفزيون الرسمي القوات الجوية والبحرية التابعة للحرس الثوري وهي تستعد لشن هجوم قبالة الساحل في جنوب غرب البلاد.

وظهرت قوارب سريعة وهي تبحر ضمن تشكيل محدد قبل أن تطلق القوات البرية قذائف مدفعية، بينما تم إطلاق صاروخ من مروحية.

وأظهرت اللقطات نموذجا لحاملة الطائرات الأمريكية من فئة “نيميتز” بوجود صفوف من مجسمات طائرات مقاتلة على جانبي مدرج الهبوط.

وأطلق صاروخ آخر من مروحية خلّف دخانًا قبل أن يصطدم على ما يبدو بطرف السفينة الحربية الزائفة.



