البكيري عن فيديو العويس: يتسابقون لتقزيم الأهلي !

وعلّق المغردون على الفيديو حيث قالوا بأن محمد العويس ربما حسم وجهته المقبلة، بالانضمام للفريق النصراوي.

وفي سياق آخر، يستعد اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي للعودة لـ تدريبات الراقي، وذلك بعد أن وجّه للجماهير رسالته الصادمة مؤخرًا حول إصابته من جديد بـ فيروس كورونا.

ومن المُقرر عودة دي سوزا لتدريبات الراقي بداية من اليوم الأربعاء.

رسالة صادمة من دي سوزا لـ جماهير الأهلي:

وكان اللاعب البرازيلي كتب عبر حسابه في “تويتر” يوم الجمعة الماضية: ”لقد تفاجأت عندما اكتشفت أنني أُصبت بـ كورونا من جديد بعد المسحة التي قُمت بها في السعودية، واليوم مر 37 يومًا على شعوري بأعراض كورونا”.

وأضاف دي سوزا: ”كنت أشعر بالصداع وآلام في الجسد لمدة 3 أيام، وهذا يعني أن الأعراض لم تظهر علي خلال أكثر من 33 يومًا”.

وتابع دي سوزا: ” كل ما أود قوله، هو أنني سأتبع تعليمات السلطات المحلية، وأريد أن أُوضح أنني لا أنقل المرض حاليًّا لأي شخص، كما أنني أملك حصانة ضد الفيروس”.

في سياق آخر، حسم الفريق الكروي الأول بالأهلي، مصير النجم السوري عمر السومة، وذلك بعدما ترددت أنباء صحافية عن اهتمام النصر بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان النصر سعى للتعاقد مع النجم السوري السومة، وذلك استغلالًا للأزمة المالية والإدارية، التي يمر بها النادي الأهلي خلال الفترة الحالية.

ووفقًا لتقارير صحافية فإن المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش رفض بشكل نهائي التفريط في المهاجم السوري السومة؛ كونه المهاجم الأساسي للفريق مع البحث عن التعاقد مع بديل جيد له بالفترة المقبلة.