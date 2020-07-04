البلوز يُنهي مباراة تشيلسي ضد واتفورد بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

أنهى البلوز مباراة تشيلسي ضد واتفورد، منذ قليل بالفوز بثلاثية دون رد وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد واتفورد

وبدأ الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد واتفورد، بضغط هجومي كبير من قبل لاعبي البلوز، الذين سعوا إلى إحراز الهدف الأول في المباراة.

وعند حلول الدقيقة الثامنة والعشرين، تمكن اللاعب الفرنسي أوليفيه جيرو من إحراز الهدف الأول لـ تشيلسي ضد واتفورد بطريقة جميلة.

وواصل البلوز ضغطه، بقوة وذلك من أجل إحراز الهدف الثاني في المباراة، حتى تمكن اللاعب البرازيلي ويليان من تسجيل الهدف الثاني للبلوز من ركلة جزاء بالدقيقة الثالثة والأربعين قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد واتفورد، بتقدم البلوز بثنائية دون رد.

الشوط الثاني من مباراة تشيلسي وواتفورد

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة تشيلسي ضد واتفورد، حاول نادي واتفورد تقليص الفارق، والبحث عن تسجيل الهدف الأول، ولكن دون جدوى.

وعند حلول الدقيقة الثانية والتسعين، سجل اللاعب الإنجليزي روس باركلي الهدف الثالث لـ تشيلسي ضد واتفورد لتنتهي المباراة بفوز عريض للبلوز.

وبعد الفوز في مباراة تشيلسي ضد واتفورد، أصبح رصيد تشيلسي 57 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي، أما رصيد واتفورد فتجمد عند 28 نقطة في المركز السابع عشر.

وقبل مباراة تشيلسي ضد واتفورد، كان مانشستر يونايتد أسقط فريق بورنموث بخماسية مقابل هدفين، في مباراة أُقيمت على ملعب أولد ترافورد، بينما فاز نادي أرسنال على فريق وولفرهامبتون بثنائية دون رد.

يذكر أن نادي ليفربول كان حسم لقب الدوري الإنجليزي، بعد فوز تشيلسي على مانشستر سيتي بثنائية مقابل هدف يوم 25 يونيو الماضي، وذلك قبل إقامة مباراة تشيلسي ضد واتفورد.

وكان البلوز خسر من فريق ويست هام يونايتد بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الثانية والثلاثين، وذلك قبل إقامة مباراة تشيلسي ضد واتفورد على ملعب ستامفورد بريدج.