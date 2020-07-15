البيانكونيري يواصل نزيف النقاط بالتعادل بـ مباراة ساسولو ضد يوفنتوس

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة ساسولو ضد يوفنتوس، منذ قليل، بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز موسم 2019/ 2020.

الشوط الأول من مباراة ساسولو ضد يوفنتوس:

وكان الشوط الأول من مباراة ساسولو ضد يوفنتوس، بدأ قويًّا، حيث تمكن اليوفي من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب البرازيلي دانيلو.

وأضاف الأرجنتيني جونزالو هيجواين، الهدف الثاني لليوفي بمباراة ساسولو ضد يوفنتوس عند حلول الدقيقة الثانية عشرة بطريقة جميلة.

وحاول فريق ساسولو البحث عن إحراز الهدف الأول، حتى تمكن اللاعب فيليب ديوريتشيتش من إحراز الهدف الأول لفريقه بمباراة ساسولو ضد يوفنتوس عند حلول الدقيقة الثلاثين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ساسولو ضد يوفنتوس، بتقدم اليوفي بهدفين مقابل هدف.

الشوط الثاني من مباراة ساسولو ضد يوفنتوس:

وفي الشوط الثاني من مباراة ساسولو ضد يوفنتوس، تراجع أداء اليوفي بصورة ملحوظة مما مكّن فريق ساسولو من إحراز هدفين عبر كل من دومنيكو بيراردي واللاعب فرانشيسكو كابوتو بالدقيقتين الـ51 والـ54.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن يوفنتوس سيخسر اللقاء، نجح المدافع البرازيلي أليكس ساندرو في إحراز الهدف الثالث للبيانكونيري في مباراة ساسولو ضد يوفنتوس في الدقيقة الخامسة والستين.

ولم تتغير نتيجة مباراة ساسولو ضد يوفنتوس، لتوقف عند التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

وأصبح رصيد اليوفي بعد مباراة ساسولو ضد يوفنتوس 77 نقطة في المركز الأول، بينما أصبح رصيد ساسولو 47 نقطة في المركز الثامن.

وكانت مباراة ساسولو ضد يوفنتوس، أُقيمت على ملعب نادي ساسولو.

وقبل إقامة مباراة ساسولو ضد يوفنتوس، كان يوفنتوس خسر من ميلان برباعية مقابل هدفين يوم 7 يوليو الجاري، كما سقط في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق ضد نادي أتالانتا يوم السبت الماضي في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي.



