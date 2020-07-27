البيت العتيق.. سنعود قريبًا بعد التزامنا وسنروي ظمأ شوقنا بعناق

المواطن - الرياض

نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو عبر حسابها في “تويتر”، جسدت من خلاله مشاعر الشوق إلى بيت الله الحرام والعودة إليه كما كان في السابق، من كل فج عميق.

سنعود قريبًا بعد التزامنا

وسنروي ظمأ شوقنا بعناقِ#بسلام_آمنين pic.twitter.com/QHgXXXzv65 — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) July 27, 2020

يذكر أن المملكة أخذت على عاتقها منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – خدمة ورعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار، وسخرت جميع الإمكانات المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن وفق خطط مدروسة لتقديم خدمات صحية ووقائية متميزة وفق أعلى المعايير العالمية.

وتعمل الرؤية السعودية ٢٠٣٠ على تقديم إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الحج والعمرة من خلال وضع برنامج متخصص أطلقت عليه (برنامج ضيوف الرحمن) للارتقاء بالخدمات المقدمة والعناية بهم، وإثراء التجربة الدينية والثقافية للحاج والمعتمر والزائر حيث وضعت الخطة مستهدفاً لزيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين ليصل عددهم إلى ٣٠ مليون معتمر بحلول ٢٠٣٠.

وهذا ما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله بأن أكبر خدمة نقدمها للحجاج والمعتمرين هو الأمن والاطمئنان.

وفي ظل جائحة كورونا هذا العام قامت المملكة بتسخير جميع إمكاناتها وطاقاتها، وعززت جاهزية مرافقها؛ لتوفير الرعاية الصحية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1441هـ ، وفق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية.

وهيأت المملكة المرافق الصحية في المشاعر المقدسة والكوادر الطبية والفنية لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن وفق أعلى معايير السلامة الصحية والتدابير الوقائية العالمية، لضمان سلامة الحجاج حتى عودتهم إلى مقر إقامتهم سالمين آمنين.



