التجارة: سعر المنتج على الرف يشمل ضريبة القيمة المضافة

المواطن - الرياض

أكدت وزارة التجارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن سعر المنتجات على الأرفف يشمل ضريبة القيمة المضافة.

وأضافت أنه يمكن التبليغ عن أي مخالفة تتعلق بالأسعار أو بتطبيق ضريبة القيمة المضافة من خلال القنوات الرسمية.

ضريبة القيمة المضافة تدخل حيز التنفيذ:

دخل أمس الأربعاء الموافق الأول من يوليو 2020م قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% حيز التنفيذ على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية، وذلك بعد الإعلان عن الأمر الملكي رقم (أ / 638) بتعديل المادة (الثانية) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة من 5% إلى 15% في الحادي عشر من شهر مايو الماضي.

وتدعو الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى التحقق من جاهزية منشآتهم، والتعرف على كافة الأحكام الانتقالية المرتبطة برفع نسبة الضريبة، وذلك من خلال مراجعة الدليل الإرشادي للأحكام الانتقالية المتعلقة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، إذ يمكن لجميع المكلفين الوصول إليه من خلال الرابط التالي : (هنا).

عناصر الفاتورة الضريبية:

وتحث الهيئة المواطنين والمقيمين على التأكد من عناصر الفاتورة الضريبية، وهي : اسم المتجر، تاريخ الشراء، الرقم الضريبي، وخانة ضريبة القيمة المضافة، داعيةً إياهم إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي منشأة مخالفة في حال عدم توفر تلك العناصر، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة (هنا)، وعبر تطبيق (الضريبة المضافة) للهواتف الذكية.

كما تدعو هيئة الزكاة والدخل المكلفين الراغبين بالحصول على مزيد من المعلومات بشأن الأنظمة الضريبية في المملكة والامتثال لأحكامها، إلى زيارة الموقع الرسمي للهيئة، أو التواصل مع الهيئة من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو عبر حساب الهيئة الخاص بالعناية بالعملاء في تويتر (@GAZT_CARE).