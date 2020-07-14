التحالف: ميليشيا الحوثي أطلقت بالستيًّا لاستهداف المدنيين وسقط داخل مأرب

المواطن - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اطلقت مساء اليوم الثلاثاء الموافق (١٤ يوليو ٢٠٢٠م ) صاروخ بالستي من الداخل اليمني وسقط وسط الأعيان المدنيه والمدنيين بمدينة (مأرب).

وأوضح العقيد المالكي استمرار المليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني باطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين، وأن عملية الاطلاق هذه تصعيد متعمد ضد المدنيين الأبرياء والذي يأتي في سياق نهج المليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف المدنيين والاعيان المدنية بالداخل اليمني ودول جوار اليمن.

مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعه لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني ، وحماية الأمن الاقليمي والدولي .



