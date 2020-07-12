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التحالف يعترض ويدمر صاروخين بالستيين و6 طائرات مفخخة أطلقتها الميليشيا باتجاه السعودية
تتعمد التصعيد العدائي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل المدني

التحالف يعترض ويدمر صاروخين بالستيين و6 طائرات مفخخة أطلقتها الميليشيا باتجاه السعودية

2020/07/13
الساعة 1:15 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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التحالف يعترض ويدمر صاروخين بالستيين و6 طائرات مفخخة أطلقتها الميليشيا باتجاه السعودية
المواطن - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- من اعتراض وتدمير عدد (٢) صاروخين بالستيين اطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقه متعمدة ، كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف -ولله الحمد- من اعتراض وتدمير عدد (٦) طائرات بدون طيار (مفخخة) اطلقتها الميليشيا الحوثيه الإرهابية المدعومة من إيران من (صنعاء) باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقه متعمدة .

وأوضح العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل المدني ودول جوار اليمن باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار .

مبيناً كفاءه القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه التهديدات وافشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية وتدميرها والتصدي لها .

مؤكداً على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية ، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.




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