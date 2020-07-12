التحالف يعترض ويدمر صاروخين بالستيين و6 طائرات مفخخة أطلقتها الميليشيا باتجاه السعودية

المواطن - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- من اعتراض وتدمير عدد (٢) صاروخين بالستيين اطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقه متعمدة ، كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف -ولله الحمد- من اعتراض وتدمير عدد (٦) طائرات بدون طيار (مفخخة) اطلقتها الميليشيا الحوثيه الإرهابية المدعومة من إيران من (صنعاء) باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقه متعمدة .

وأوضح العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل المدني ودول جوار اليمن باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار .

مبيناً كفاءه القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه التهديدات وافشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية وتدميرها والتصدي لها .

مؤكداً على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية ، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



