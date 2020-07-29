التشهير بمنشأة تبيع لحومًا ودواجن فاسدة

المواطن - الرياض

شهرت وزارة التجارة بثلاثة مخالفين يعملون بمؤسسة تجارية تختص بتجارة المواد الغذائية بمحافظة البكيرية وتبيع لحوم ودواجن فاسدة، إثر إدانة وكيل المنشأة ومديرها والعامل المسؤول بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بعد ضبط 60 قطعة دجاج وبرجر لحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية معروضة للبيع تم مصادرتها وإتلافها بالنظر لما تشكله من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.

مصادرة وتشهير:

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة والذي نص على فرض غرامة مالية على المخالفين، ومصادرة وإتلاف كميات اللحوم والدواجن المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

التجارة تتصدى:

وشددت وزارة التجارة على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وحثت التجارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط: هنا أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.



