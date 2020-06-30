التعادل الإيجابي يحسم مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة الـ33 من الليغا، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليبتعد البارشا عن صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد:

وبدأت مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد بشكل سريع، وأرسل ريكي بويج تمريرة مميزة لمهاجم البارشا، الأوروغوياني لويس سواريز عند الدقيقة الثانية، ولكن أمسك الحارس أوبلاك كرته.

ورد الروخي بلانكوس سريعًا، ونفذ كاراسكو ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء عند الدقيقة السادسة، ولكنها مرت بجوار القائم، وأطلق راكيتيتش تسديدة صاروخية عند الدقيقة الثامنة، تألق أوبلاك وأبعدها.

وحصل ليونيل ميسي على ركلة حرة خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة العاشرة، وسددها كرة أرضية، إلا أن دييغو كوستا حولها إلى ركلة ركنية، نفذها النجم الأرجنتيني لتصطدم بكوستا وتهز شباك فريقه بالخطأ عند الدقيقة 11.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الروخي بلانكوس بعد تدخل عنيف من أرتورو فيدال على كاراسكو عند الدقيقة 16، نفذها دييغو كوستا ولكن تير شتيجن تصدى لها، وبعد الرجوع إلى تقينة الفيديو تم إعادتها وأشهر البطاقة الصفراء لحارس البارشا، لتقدمه قبل التسديد.

ونفذ الركلة ساؤول نيجوير بنجاح في الدقيقة 19، وسدد ميسي كرة قوية عند الدقيقة 22، مرت بجوار القائم، وتألق أوبلاك وأبعد تسديدة من ليونيل عند الدقيقة 42 من ركلة حرة مباشرة، لينتهي الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد بالتعادل بنتيجة 1/ 1.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، احتسب الحكم ركلة جزاء للبارشا بعد تدخل فيليبي على سيميدو، وسددها ميسي في الدقيقة 50، وكاد دييغو كوستا أن يُسجل التعادل عند الدقيقة 56، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم.

ومنح الحكم ركلة جزاء جديدة للاعبي الروخي بلانكوس بعد تدخل سيميدو على كاراسكو نفذها ساؤول بنجاح ليمنح فريقه التعادل عند الدقيقة 62، وأهدر فيدال فرصة تسجيل الهدف الثالث بعدما سدد الكرة بقوة بجوار القائم عند الدقيقة 70.

واستمرت محاولات البارشا لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، وكاد ليمار أن يخطف الفوز للروخي بلانكوس، إلا أن جوردي ألبا شتت الكرة عند الدقيقة 92، لتنتهي مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد بالتعادل الإيجابي.

ترتيب الدوري الإسباني:

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، خلف ريال مدريد المتصدر بـ71 نقطة، ولكنه خاض مباراة أقل.

ووصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد إلى 59 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.