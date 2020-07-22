التعادل الإيجابي يحسم مباراة مان يونايتد ضد وست هام

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة مان يونايتد ضد وست هام التي أُقيمت، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

مان يونايتد ضد وست هام:

وبدأت مباراة مان يونايتد ضد وست هام بضغط من الشياطين الحمر، حيث تلقى مارسيال تمريرة مميزة من برونو فرنانديز ليسددها بقوة، إلا أن الحارس لوكاس فابيانسكي تصدى لها عند الدقيقة الثالثة.

واستمر ضغط أصحاب الأرض، وسدد ماسون جرينوود كرة قوية، ولكن فابيانسكي أمسكها عند الدقيقة الرابعة، وجاءت أولى محاولات الضيوف في الدقيقة 32، بعدما تلقى المدافع أنجيلو أوجبونا كرة عرضية ولعبها رأسية مرت بجوار القائم.

وواصل فابيانسكي تألقه، وتصدى لتسديدة قوية من ماركوس راشفورد عند الدقيقة 36، ولعب أنطونيو رأسية، ولكن الحارس دي خيا أمسكها، وواصل الشياطين الحمر إهدار الفرص.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الضيوف بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، بعدما اصطدمت تسديدة ديكلان رايس بيد بول بوغبا في الدقيقة 45، نفذها أنطونيو بنجاح، لينتهي الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد وست هام بتأخر أصحاب الأرض.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، سدد فرنانديز كرة برعونة شديدة ليمسكها الحارس، ونجح جرينوود في تسجيل التعادل عند الدقيقة 51، وكاد جارود بوين أن يتقدم للضيوف مجددًا في الدقيقة 62، إلا أن دي خيا تألق وأبعد تسديدته.

وأطلق ديكلان رايس صاروخية عند الدقيقة 68، ولكنها مرت أعلى مرمى دي خيا، ثم استحوذ الشياطين الحمر على اللعب، ولكن دون إيجابية على المرمى، لتنتهي مباراة مان يونايتد ضد وست هام بنتيجة 1/ 1.

ترتيب الدوري الإنجليزي:

ورفع الشياطين الحمر رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد مباراة مان يونايتد ضد وست هام اليوم.

على الجانب الآخر، وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد إلى 38 نقطة، ليحتل المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويضمن البقاء في البريميرليج الموسم المقبل.

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