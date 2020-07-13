التعادل يحسم مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون، التي أُقيمت على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون:

وبدأت مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون بشكل سريع، وضغط الشياطين الحمر منذ البداية، وانفرد أنتوني مارسيال بمرمى مكارثي بعد خطأ من وارد في استلامه للكرة، ولكن الحارس تألق وأبعدها في الدقيقة العاشرة.

واستغل الفريق الضيف خطأ من بول بوغبا في التمرير، وتمكن من فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون عند الدقيقة 12 عن طريق لاعبه ستيورات أرمسترونج.

ورد الشياطين الحمر سريعًا وسجل ماركوس راشفورد هدف التعادل عند الدقيقة 16، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، قبل أن يهز اللاعب ذاته الشباك عند الدقيقة 20 بعد تلقيه تمريرة مميزة من مارسيال.

ولم يستمر التعادل كثيرًا، حيث أطلق مارسيال تسديدة صاروخية لتهز شباك الفريق الضيف عند الدقيقة 23، وسدد بوغبا كرة أرضية تصدى لها الحارس، لينتهي الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون بتقدم الشياطين الحمر.

هدف قاتل:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريق الضيف بحثًا عن تسجيل التعادل، وأطلق ريدموند تسديدة في الدقيقة 49، ولكنها مرت بجوار القائم، وكاد راشفورد أن يُسجل هدفًا عند الدقيقة 56، إلا أنها خرجت بعيدًا.

وحصل مارسيال على الكرة من قبل وسط الملعب عند الدقيقة 81، وراوغ بيدناريك وسدد الكرة ولكنها خرجت بعيدًا، وأحرز الفريق الضيف هدفًا قاتلًا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عن طريق مايكل أوبافيمي لتنتهي المباراة بنتيجة 2/ 2.

ترتيب الدوري الإنجليزي:

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد رصيده إلى 59 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما وصل رصيد ساوثهامبتون إلى 45 نقطة في المركز الـ12.



