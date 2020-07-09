التعاون يُعلن مواعيد مبارياته بـ دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي التعاون عن مواعيد مباريات الفريق الكروي الأول ببطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعدما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن عودة البطولة الآسيوية في الـ14 من سبتمبر المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لنادي التعاون عبر “تويتر” مواعيد مباريات سكري القصيم في مرحلة دور المجموعات بـ البطولة الآسيوية، حيث يواجه التعاون فريق بيرسيبوليس الإيراني في الجولتين الثالثة والرابعة يومي 15 و 18 سبتمبر المقبلين، ثم يواجه التعاون فريق الشارقة الإماراتي بالجولة الخامسة يوم 21 سبتمبر، ويختتم التعاون مواجهاته بلقاء الدحيل القطري يوم 24 سبتمبر المقبل في الجولة السادسة.

التعاون يحتل المركز الأول

ويحتل التعاون، المركز الأول في مجموعته الآسيوية برصيد ست نقاط من فوز على الشارقة والدحيل في أول جولتين.

وستُقام مرحلة المجموعات من 14 وحتى 24 سبتمبر، على أن يتم لعب مرحلة الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا 2020 يومي 26 و27 من الشهر ذاته، وسيُقام ربع النهائي يوم 30 سبتمبر أيضًا، وسيلعب نصف النهائي 3 أكتوبر.

ولم يُحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المدينة التي ستستضيف منافسات النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا بشكل مجمع، وذلك بعد استئناف البطولة عقب توقفها لفترة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

4 أندية سعودية بـ دوري أبطال آسيا

ويُمثل السعودية في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا أربعة فرق، وهي؛ الهلال بطل النسخة الماضية، النصر بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التعاون المتوج بكأس خادم الحرمين الشريفين، والأهلي صاحب المركز الرابع.

وسيبدأ الهلال مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا بمواجهة باختاكور الأوزبكي ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابع، ثم يلعب مع شهر خوردرو، ويختتم مرحلة المجموعات بلقاء شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وسيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره سباهان الإيراني مرتين، ثم يلعب مع السد القطري، ويختتم مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا بمواجهة العين الإماراتي.