التعليم: نظام الجامعات الجديد لن يؤثر على مكافآت الطلاب

المواطن - الرياض

أكدت وزارة التعليم أن تطبيق نظام الجامعات الجديد على 3 جامعات في مرحلته الأولى لن يؤثر على مكافآت الطلاب في الجامعات التي تمت الموافقة على استقلالها.

وقالت الوزارة: إن استقلال الجامعات الثلاث لن يؤثر على مجانية التعليم في برامج البكالوريوس، وأوضحت استمرار أعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعات الثلاث على أوضاعهم.

3 جامعات في المرحلة الأولى

وكانت وزارة التعليم أعلنت تطبيق نظام الجامعات الجديد على 3 جامعات وهي جامعة الملك سعود، جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

وأكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن الجامعات الثلاث ستتمكن من الاستقلالية المنضبطة في بناء لوائحها الأكاديمية والمالية والإدارية، وإقرار تخصصاتها وبرامجها وفق الاحتياجات التنموية وفرص العمل في المنطقة التي تخدمها، وذلك وفق السياسات العامة التي تقرها الدولة من خلال مجلس شؤون الجامعات.

23 معياراً و 74 مؤشراً

وأضاف وزير التعليم أن مجلس شؤون الجامعات اعتمد 23 معياراً و 74 مؤشراً لتحديد مدى جاهزية الجامعات لتطبيق نظام الجامعات عليها؛ وفق ثلاثة مجالات تشمل الجوانب الأكاديمية، والإدارية والمالية، و ُشكلت لجنة للمراجعة والفحص والتدقيق تضم خبراء من عدد من الجامعات لعملية تحليل الجاهزية، مشيراً معاليه إلى أنه ُشكلت لجنة في الأول من شهر شعبان الماضي ضمت عدداً من المتخصصين في القياس والتقويم، وإدارة التعليم الجامعي؛ لتحكيم التقارير الذاتية التي ترد من الجامعات ومراجعتها، وجاء الاختيار للجامعات الثلاث بناءً على أعلى نسبة من المعايير والمؤشرات المعتمدة.



