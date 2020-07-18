التقاعد تعلن خدمة أكثر من 1,2 مليون عميل خلال 2019

المواطن - الرياض

أصدرت المؤسسة العامة للتقاعد تقريرها الإحصائي السنوي للعام المالي 2019م، والذي قدم عرضًا مفصلًا عن أهم الإحصائيات التفصيلية المتعلقة بالمتقاعدين والمستفيدين عنهم، وكذلك إنجازات المؤسسة خلال العام المالي 2019م مدعومًا باستعراض موثق بالأرقام وتصاميم الإنفوجرافيك لأعمالها وبرامجها المختلفة لخدمة أكثر من 1.2 مليون عميل، منهم 697 ألف متقاعد وأكثر من 520 ألف مستفيد عن 248 ألف متقاعد متوفى.

كما بيّن التقرير أن المؤسسة واصلت جهودها لتنفيذ إستراتيجية 2022 التي تضمنت 6 أهداف إستراتيجية، من أبرزها تقديم خدمات متميزة للمتقاعدين حيث اشتملت الخطة على 30 مبادرة و78 مشروعًا إستراتيجيًّا يستهدف تعزيز قدرات المؤسسة وتطوير خدماتها، كما أنجزت المؤسسة خلال عام 2019م 79% من إستراتيجيتها، وشهدت المؤسسة اعتماد هيكل تنظيمي جديد بناء على إستراتيجيتها 2022، وذلك بما يتوافق مع أفضل التجارب في المؤسسات المحلية والدولية.

كما أبرز التقرير سياسة الاستثمار لدى المؤسسة، واعتمادها على سياسات استثمارية طويلة الأجل، بما يساهم في تحقيق عوائد مجدية على الاستثمار ضمن مستويات مخاطر مقبولة، ويضمن الحفاظ على القيمة الحقيقية التقاعدية للمتقاعدين والمشتركين حاليًّا في نظام التقاعد.

وأشار التقرير إلى أن المؤسسة قد عمدت خلال الأعوام الماضية إلى إحلال التقنية في متابعة الأعمال ومراقبة المخاطر ومتابعة جميع قطاعات المؤسسة بدقة وسرعة حيث قدمت مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة للمستفيدين من خدماتها من أجل تحويل جميع المعاملات الورقية إلى معاملات إلكترونية، وشرعت المؤسسة في تنفيذ العديد من المنصات لتقييم مستوى رضا العملاء من خلال برنامج خاص بالاستبانات يعمل على استقصاء آراء العملاء حول الخدمات المقدمة، بما يحقق مبدأ الشفافية في توضيح التصور العام حول الخدمات.

كما عملت المؤسسة على تطوير إجراءات سير العمل، وذلك من خلال الربط الآلي والتكامل مع الجهات ذات العلاقة، حيث ربطت آليًّا مع 6 جهات حكومية و3 جهات خاصة خلال عام 2019م، كما تحدث التقرير عن برنامج مساكن ومراحل تطوراته والمستفيدين من البرنامج.

وتفصيلاً يمكن الاطلاع على التقرير الإحصائي السنوي لعام 2019 عبر بوابة المؤسسة الإلكترونية على الرابط التالي: https://bit.ly/3j9Z4XB



