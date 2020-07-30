الجاسر: الهلاليون يُطالبون بشرف المنافسة بـ زمن الكذب والتضليل

المواطن - محمد سمعه

أوضح الإعلامي الرياضي عبدالكريم الجاسر، أن هناك الكثيرين من جماهير نادي الهلال وبعض الشرفاء من جماهير الأندية الأخرى، يتمنون وجود منافسة شريفة في مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفينن مع استكمال المسابقة التي طالب البعض بإلغائها.

وكتب الجاسر عبر حسابه في “تويتر”: “الهلاليون وبعض الشرفاء من جماهير الأندية الأخرى، باتوا بمثابة حماة الفضيلة في زمن انتشر فيه الكذب والتضليل والتزوير وإنكار الحق وإظهار الباطل”.

وأضاف الجاسر: “فعلًا يا زمن العجايب، أنصار الهلال فقط يُطالبون بالمنافسة الشريفة والعدالة واستكمال الدوري، وتوفير فرص متساوية للجميع”.

في سياق آخر، يُسابق نادي الهلال الزمن، وذلك من أجل إبرام الصفقات المطلوبة والتي يحتاجها، قبل مواجهة نادي النصر يوم الأربعاء المقبل بالجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

وأفاد موقع Şafak Spor أن الهلال مهتم بضم المهاجم الغاني كاليب إيكوبان لاعب فريق طرابزون سبور التركي؛ وذلك لتدعيم الصفوف الهجومية مع وجود الفرنسي بافيتيمبي غوميز واللاعب صالح الشهري.

الهلال يُجدد لـ غوميز بعد مفاوضات طويلة:

وكان الهلال جدد مؤخرًا عقد اللاعب غوميز حتى صيف عام 2022، وذلك بعد قدومه للفريق الهلالي في صيف 2018 قادمًا من نادي غلطة سراي التركي. وفي سياق آخر، أثنت الجماهير الهلالية، على تألق الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا 2019 ثم الفوز بها؛ مما أدى لجعل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوافق على منح السعودية 4 مقاعد لأنديتها في دوري أبطال آسيا نسختي 2021 و2022. الهلال صاحب الفضل الأكبر: وقال الجمهور الهلالي من خلال تعليقاته عبر “تويتر”: إن الهلال صاحب الفضل الأكبر في إعطاء الفرصة للأندية السعودية للظهور آسيويًّا بهذا الشكل، بسبب تشريف الزعيم للكرة السعودية والتتويج بآخر نسخة في دوري أبطال آسيا. ولكن رد الناقد الرياضي جمال عارف والمعروف بميوله الاتحادية على هذه الأقاويل قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “في عام 2005 وتحديدًا في بطولة كأس العالم للأندية التي شارك فيها عميد الأندية السعودية الاتحاد وقدم فيها مستويات رائعة أشاد بلاتر بالأداء المميز للاتحاد واعتبره الفريق الأنموذج فنيًّا وعناصريًّا، وهو ما ساهم في زيادة عدد مقاعد الأندية في آسيا”.



