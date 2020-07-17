‎الرئيسية
جديد الأخبار
الجدعان: ترشح التويجري لرئاسة منظمة التجارة يعكس دور المملكة الدولي
تفعيل التعاون الدولي في إطار نظام تجاري متعدد الأطراف

الجدعان: ترشح التويجري لرئاسة منظمة التجارة يعكس دور المملكة الدولي

2020/07/17
الساعة 11:09 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
12
0
طباعة
الجدعان: ترشح التويجري لرئاسة منظمة التجارة يعكس دور المملكة الدولي
المواطن - واس
العناوين الفرعية إخفاء
1 تفعيل التعاون الدولي
2 النظام التجاري متعدد الأطراف

نوه وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان بترشيح المملكة العربية السعودية للمستشار في الديوان الملكي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.

تفعيل التعاون الدولي

وأكد أن هذا الترشيح يأتي امتداداً لدور المملكة في تفعيل التعاون الدولي واستشعاراً لمسؤولياتها في ظل رئاستها الحالية لقمة العشرين حيث تدعم المملكة الجهود الدولية للنهوض بالمنظمة وصياغة رؤية استراتيجية للدول الأعضاء بمجموعة العشرين لتعزيز دور التجارة في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

النظام التجاري متعدد الأطراف

وأكد الجدعان لوكالة الأنباء السعودية “واس” على إيمان المملكة العربية السعودية الكبير بالنظام التجاري متعدد الأطراف ودور المنظمة الحيوي فيه، وعلى أهمية أن يكون هذا النظام قوياً لتعزيز الانفتاح التجاري. وأشاد معاليه بالدور المحوري الذي تؤديه المنظمة في صياغة وإنفاذ قواعد التجارة الدولية، ورعاية وتطوير الاقتصاد.
ونوه معاليه بالمسيرة الوطنية الحافلة والخبرات الدولية لمعالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري الذي تقلد عدة مناصب مهمة في مختلف القطاعات الحكومية بما فيها منصب وزير الاقتصاد والتخطيط، مؤكداً بأن معاليه خيرُ ممثل للمملكة في هذا المحفل الدولي.




0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
جديد الأخبار
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :