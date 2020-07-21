الجوازات توضح ميزة خدمة الاتصال المرئي

المواطن - الرياض

أعلنت المديرية العامة للجوازات أن خدمة “الاتصال المرئي” تتيح لكافة المستفيدين من خدمات الجوازات، بالتواصل المرئي مع مدير عام الجوازات، في جميع إدارات الجوازات بكافة مناطق المملكة.

يذكر أن مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أكد في وقت سابق، أنه بإمكان المواطن والمقيم إنهاء الإجراءات عبر خدمة أبشر من خلال الدخول على حسابه الشخصي.

وأضاف اللواء اليحيى أنه بإمكان المواطن أو المقيم من خلال حسابه إرسال جميع الإجراءات عبر منصة أبشر، وعمل مسح ضوئي لهذه المعاملات أو الورقة أو الخدمة المطلوب وإرسالها للصندوق الموجود في أبشر.

وتابع مدير عام الجوازات، أن هناك فرق عمل في جميع إدارات الجوازات على مستوى المملكة مهمتها إنجاز العمل الذي ترغب فيه من خلال صندوق المراسلات.



