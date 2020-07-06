الجيالوروسي بخطر بعد السقوط بـ مباراة نابولي ضد روما

المواطن - محمد سمعه

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، في فخ الخسارة في مباراة نابولي ضد روما، التي أُقيمت ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي.

وكانت مباراة نابولي ضد روما، انتهت بخسارة روما بثنائية مقابل هدف، ليتجمد رصيد الجيالوروسي عند 48 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ويُعاني روما من خطورة فقدان مركز مؤهل لبطولة أوروبية، حيث إذا تعثر الجيالوروسي بعد خسارته في لقاء نابولي ضد روما، خلال الجولة المقبلة من الدوري الإيطالي، وفاز كل من نابولي وميلان بالمباراة المقبلة لهما، فإن روما مهدد بالتراجع للمركز السابع في جدول الترتيب.

فريق الجنوب الإيطالي صاحب الأسبقية بـ مباراة نابولي ضد روما:

وكانت مباراة نابولي ضد روما، شهدت تقدم نابولي بالهدف الأول عبر اللاعب الإسباني خوسيه كاييخون بالدقيقة الخامسة والخمسين، ثم تعادل فريق روما عبر اللاعب الآرميني هنريك ميختاريان بالدقيقة الستين.

وعند حلول الدقيقة الثانية والثمانين من عمر مباراة نابولي ضد روما، نجح النجم الإيطالي لورينزو إنسيني في إحراز الهدف الثاني لفريق الجنوب الإيطالي، لتنتهي المباراة بفوز ثمين لفريق نابولي.

وكانت مباراة نابولي ضد روما، أُقيمت على ملعب سان باولو معقل فريق نابولي بمدينة نابولي جنوب إيطاليا.

وقبل إقامة مباراة نابولي ضد روما، كان إنتر ميلان خسر من فريق بولونيا بثنائية مقابل هدف، في مباراة أُقيمت على ملعب جوزيبي مياتزا، حيث أحرز لـ بولونيا كل من موسى جوارا وموسى بارو، بينما سجل لنادي إنتر ميلان اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو.

نتائج مباريات الأحد قبل مباراة نابولي ضد روما:

أما نادي بريشيا، فنجح في الفوز على نادي هيلاس فيرونا بثنائية دون رد، سجلها كل من أندريا بابيتي وألفريدو دوناروما، بينما حقق نادي فيورنتينا فوزًا صعبًا على بارما، وتعادل جنوى مع أودينيزي بنتيجة هدفين لكل فريق، أما سامبدوريا ففاز على سبال بثلاثية دون رد، وخسر كالياري من أتالانتا بهدف دون رد، وذلك قبل إقامة مباراة نابولي ضد روما.