الحرارة في المشاعر ٤٢ مئوية والرطوبة ٧٥ ٪؜ وجودة الهواء خضراء

المواطن- محمد داوود- جدة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن جودة الهواء صحية (خضراء) في المشاعر المقدسة اليوم الاثنين، إذ سجلت مكة المكرمة ومنى وعرفات ٤٢ مئوية والرطوبة ٧٥٪؜، بينما جاءت تراكيز غازات جودة الهواء صحية خضراء والتي شملت أول أوكسيد الكربون، ثاني أوكسيد النيتروجين، ذرات الغبار، الأوزون الأرضي، ثاني أوكسيد الكبريت.

طقس المناطق غدًا

وتوقعت الأرصاد وحماية البيئة أنه يستمر غدًا الثلاثاء هطول الأمطار الرعدية من المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك لا يستبعد تكون السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل.

حركة الرياح السطحية

وأكدت الأرصاد أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 -40 كم/ساعة، وفي الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة.



