الحرب ما زالت مستمرة.. تويتر يحذف تغريدة لدونالد ترامب

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

عطل تويتر مقطع فيديو للرئيس دونالد ترامب، بعد شكوى من فرقة لينكين بارك العالمية حول الاستخدام غير المصرح به لأغنيتهم.

وأكدت فرقة لينكين بارك عبر تويتر أنهم أبلغوا عن التغريدة، مؤكدين على أن ترامب وحملته ليسا مخولين لاستخدام أي من موسيقاهم، وكتبت الفرقة: لقد تم إصدار بالوقف والمنع.

وكان يضم المقطع مونتاج لخطاب ترامب يخاطب مؤيديه، ولقطات للكونغرس وللطائرات العسكرية، إلى منافسه جو بايدن، وقال فيه الرئيس الأمريكي: ما يهم حقا ليس الطرف الذي يسيطر على حكومتنا، ولكن ما إذا كان حكومتنا يسيطر عليها الشعب، لفترة طويلة، حصدت مجموعة صغيرة في عاصمة بلادنا مكافآت الحكومة بينما يتحمل الناس التكلفة، كما قامت المؤسسة بحماية نفسها وليس مواطنيها، إن كل التغييرات تبدأ هنا والآن.

رد فعل تويتر:

واستجابت منصة تويتر لطلب الفرقة الموسيقية، وبالفعل أصبح من غير الممكن للمستخدمين إعادة نشر التغريدة، كما تم ربطها بمقالة من تويتر حول سبب وضع إشعار على تغريدة.

وقال أحد ممثلي تويتر إنهم أزالوا الفيديو بعد أن تلقوا إشعارًا بقانون حقوق النشر.

ويُذكر أن آخر ما كتبه أحد أعضاء الفرقة، تشيستر بنينجتون، قبل أن يتوفى في 2017: دونالد ترامب يمثل تهديدًا أكبر للولايات المتحدة من الإرهاب، علينا أن نستعيد أصواتنا ونؤيد ما نؤمن به.

ولم يعلق ترامب حتى الآن على حذف التغريدة.

استفزاز تويتر لترامب:

وبدأ تويتر في تحدي ترامب في مايو، واشتبك معه مرارًا وتكرارًا منذ ذلك الحين، حيث عطل التغريدات أو منع المتابعين من التعليق عليها بسبب ما قالت إنه شكاوى حقوق الطبع والنشر أو انتهاكات سياسة المنصة.

وكان الخطوة الأخيرة قبل فرقة لينكين بارك هو حذف صورة للرئيس نشرها لنفسه بسبب شكوى من نيويورك تايمز صاحبة الصورة بشأن حقوق النشر والطبع.

وضع تويتر أيضًا علامة تحذيرية في أواخر مايو، قائلة إن ترامب ينتهك قواعدها بدعم العنف، وقبلها وضع علامة تعجب زرقاء تفيد بأن مادة الرئيس الأمريكي التي غرد بها غير حقيقية داعيًا المستخدمين إلى تقصي الحقائق.



