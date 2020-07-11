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الحماية الأسرية تحقق في حجز طفلين في مركبة وتتوعد المتسببين
ظهرت عليهم علامات الإعياء وهما في السيارة

الحماية الأسرية تحقق في حجز طفلين في مركبة وتتوعد المتسببين

2020/07/11
الساعة 6:21 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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الحماية الأسرية تحقق في حجز طفلين في مركبة وتتوعد المتسببين
المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، أن المختصين في وحدة الحماية الأسرية يتحققون من شكاوى عدة وردت إلى مركز بلاغات العنف عن مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لطفلين.

وقالت التنمية الاجتماعية: إنه يجري التنسيق مع الجهات المختصة للوصول إليهم؛ لتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحق المتسببين.

وكان مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطعًا يظهر احتجاز طفلين في مركبة وقد ظهرت عليهم علامات الإعياء.




1 تعليق
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ابو عبدالعزيز
3 ساعة

ليش يضطرون يشهرون بأنفسهم عشان تساعدونهم، هم أسر متعففه وليس لهم ولي أمر أو أولياء أمورهم ليس علئ قيد الحياة، لابد تبحث الوحده فيهم عن واسطه عشان تخدم، انقذو من لديهم شكاوي تعنيف يامسئول عن وحدة حماية الأسرة التفت للموظفين الذين لم يتعاونو مع هاذي الأسر السعودية والله انها حقيقه وعندي مايثبت ذلك.

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