الحمدان بصدد توجيه صدمة لـ الشباب لعيون الهلال

المواطن - محمد سمعه

لم يُخف نادي الهلال إعجابه الشديد بقدرات المهاجم عبدالله الحمدان لاعب الفريق الكروي الأول بـ الشباب وذلك من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولكن ذكر الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل خلال حديثه لـ برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية أن الشباب يرغب بتقديم عرض لـ عبدالله الحمدان للتجديد، حيث سيتم رصد 6 ملايين ريال لإقناعه بالتجديد.

وأضاف المريسل وفقًا لمعلوماته بأن الحمدان سيرفض التجديد مقابل هذا الرقم.

وربما يأتي هذا التصرف كإشارة من الحمدان لـ الهلال، بانتظار قدوم العرض المناسب له من أزرق العاصمة للموافقة على مغادرة الليث.

في سياق آخر، يسعى نادي الهلال، بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، للتعاقد مع صفقات من العيار الثقيل، وذلك من أجل المنافسة المحلية والآسيوية بالفترة المقبلة.

الهلال يُطارد صفقة برازيلية

ووفقًا لـ تقارير صحافية فإن الأزرق مهتم بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي ماوريسيو جونيور، لاعب خط وسط نادي باوك اليوناني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان المدرب لوشيسكو طلب من إدارة أزرق العاصمة، التحرك للتعاقد مع ماوريسيو جونيور في الميركاتو الصيفي.

جدير بالذكر أن عبدالله الحمدان، كان سجل هدف فوز المنتخب السعودي على نظيره القطري في نصف نهائي كأس خليجي 24، حيث تأهل الأخضر بعدها لمواجهة المنتخب البحريني في المباراة النهائية.

وضع الشباب في جدول ترتيب الدوري

وفي وقت سابق، نجحت إدارة الشباب في الحصول على توقيع نجم إشبيلية الإسباني، الأرجنتيني إيفر بانيغا في شهر يناير الماضي، لينضم إلى صفوفه بداية من الموسم الرياضي المقبل في صفقة انتقال حر.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالليوث المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالليوث في تحقيق الفوز 9 مرات وخسر مثلها، وتعادل في 4 مواجهات، وتمكن من تسجيل 28 هدفًا، واهتزت شباكه 30 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



