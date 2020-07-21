الخضيري يحذر من تناول هذه الأطعمة.. تسبب مرضاً خطيراً

المواطن - الرياض

حذر الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم الأبحاث والمسرطنات، من الإفراط في تناول المعجنات المقلية.

وقال الخضيري: “أثبتت دراسات وأبحاث طبية أن كثرة تناول المقليات (الدونات والسمبوسة واللقيمات وأي معجنات مقلية ومتشربة للزيت) قد يكون أحد أسباب مرض السكر”.

وأضاف الخضيري أن “قلي المعجنات يرفع مستوى مستقبلات الجلايكوجين AGE وRAGE الضارة إلى 400% ” .

ونصح الدكتور فهد الخضيري باستخدام ” القلاية الهوائية لأنها أقل ضرراً، على حد قوله.

يذكر أن خبراء الصحة عادة ما ينصحون بتناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف مثل الخضروات والفواكه.



