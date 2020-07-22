الداود: الشباب في مرحلة انتقالية

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي السابق، صالح الداود، أن الليوث يحتاج إلى إحلال وتبديل والاهتمام أكثر بالفئات السنية خلال الفترة المقبلة.

الشباب يُعاني:

وقال الداود: “خالد البلطان تحدث بواقعية هذا الموسم؛ كونه جاء في مرحلة انتقالية واحتاج للوقت.. الفريق عاش فترة غير جيدة، والدليل مركزه بالدوري، ويجب على الشباب أن يعرف إمكاناته وواقعه”.

وتابع: “حق مشروع للشباب المنافسة على تحقيق مركز مؤهل للبطولة الآسيوية، ولكن يجب على الليوث التفكير أكثر في الموسم المقبل، وتكون المباريات المتبقية للدوري استعدادية مع المدرب البرتغالي الجديد بيدرو كايشينيا”.

وأضاف: “الله يعين على القضايا القادمة للكرة السعودية، ودائما ما أحذر الأندية من الشكاوى التي يرفعها اللاعبون الأجانب بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وتحديدًا البرازيليين، وكل ذلك بسبب التراكم من قبل إدارات الأندية”.

واختتم تصريحاته لإذاعة “يو إف إم” قائلًا: “الشباب لديه جمهور كبير للغاية، والبطولات والنجوم تجذب الجمهور، ولكل من يحاول التقليل من جمهور الليوث عليه مشاهدة جماهيره في المباريات التي يلعبها بمكة المكرمة والمدينة”.

الشباب هذا الموسم:

ويحتل الليوث المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة، ويستعد لمواجهة الاتحاد في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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