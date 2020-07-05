الدعوات والمباركات تحيط بـ طارق القويفل بعد شفاء والده ووالدته من كورونا

المواطن - الرياض

أحاطت الدعوات والمباركات بالزميل الكاتب طارق القويفل بعد شفاء والده ووالدته من فيروس كورونا المستجد.

وقال القويفل في تغريدة له عبر تويتر: أحمد الله أن منّ على والدي ووالدتي بالشفاء من فيروس كورونا المستجد بعد ظهور نتائج فحصهم الثاني سلبية ولله الحمد.. وهم بصحة وعافية أدامها الله عليهم وعلى من تحبوّن.

وعلق الإعلامي محمد بن عواد الشقاء على تغريدة القويفل بالقول: حمدًا لله على سلامتهم.. الله يحفظهم ويرعاهم.

أما الإعلامي صالح العنزي فقال: الحمد لله على سلامتهم، أجر وعافية بإذن الله، فيما دعا هيثم محمد المعجل: الحمد لله على السلامة والله يحفظهم ويطول بأعمارهم.

وكتب بدر بن عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الإتحاد السعودي للبولينج: الحمد لله على سلامتهم وشفائهم، الله يحفظهم من كل مكروه وقرت عينك بسلامتهم.

من جهته، علق الإعلامي إبراهيم الناشري: ألف سلامة عليهم.. ما تشوفون شر يا غالي، فيما كتب الإعلامي إبراهيم الجابر: الحمد لله على سلامتهما والله يحفظهم أخي طارق ويطول بعمرهم.

وتفاعل عبدالرحمن القرشي بالقول: ما شاء الله تبارك الله طهور إن شاء الله ويزول البأس جمع الله لهما بين الأجر والعافية وإسعادكم بهما جميعًا.