الدفاع المدني يحذر : 6 متعلقات لا تتركوها في المركبات

المواطن - محمد الدريني

شدد الدفاع المدني على ضرورة خلو المركبات من بعض المتعلقات، خاصة عند ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف؛ لأنها قد تؤدي إلى اشتعال المركبات.

#لسلامتكم

في ظل الأجواء الحارة وارتفاع درجات الحرارة تأكد من خلو المركبة من الآتي : pic.twitter.com/gPq4ob6kj7 — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) July 8, 2020

المعقمات تسبب إشعال النار عند ارتفاع الحرارة

وحذر الدفاع المدني من ترك عبوات الغاز وولاعة السجائر أو الشاحن المتنقل أو بطارية الهاتف أو عبوة العطر المضغوطة، أو عبوة سائل معقم اليدين لأنها قد تنفجر – ما عدا المعقمات – ما قد يتسبب بإشعال النار في أجزاء السيارة.

طقس شديد الحرارة غدًا

ويتوقع أن تشهد المملكة غدًا الخميس ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، حيث سيكون الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، وكذلك على الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة الرياض، حيث يتوقع أن تصل درجة الحرارة في الدمام والأحساء إلى 49 درجة مئوية، بينما تكون أبها والباحة أقل المناطق انخفاضًا بـ 30 درجة مئوية.

وكانت المملكة شهدت ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، لذا شدد الدفاع المدني على المواطنين بضرورة اتباع الإرشادات اللازمة لتجنب تعرض المركبات للاشتعال أثناء ارتفاع درجات الحرارة.