‎الرئيسية
جديد الأخبار
الدفاع المدني يحذر : 6 متعلقات لا تتركوها في المركبات
قد تؤدي إلى اشتعال النار بسبب ارتفاع درجة الحرارة

الدفاع المدني يحذر : 6 متعلقات لا تتركوها في المركبات

2020/07/08
الساعة 4:43 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
119
0
طباعة
الدفاع المدني يحذر : 6 متعلقات لا تتركوها في المركبات
المواطن - محمد الدريني
العناوين الفرعية إخفاء
1 المعقمات تسبب إشعال النار عند ارتفاع الحرارة
2 طقس شديد الحرارة غدًا

شدد الدفاع المدني على ضرورة خلو المركبات من بعض المتعلقات، خاصة عند ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف؛ لأنها قد تؤدي إلى اشتعال المركبات.

المعقمات تسبب إشعال النار عند ارتفاع الحرارة

وحذر الدفاع المدني من ترك عبوات الغاز وولاعة السجائر أو الشاحن المتنقل أو بطارية الهاتف أو عبوة العطر المضغوطة، أو عبوة سائل معقم اليدين لأنها قد تنفجر – ما عدا المعقمات – ما قد يتسبب بإشعال النار في أجزاء السيارة.

طقس شديد الحرارة غدًا

ويتوقع أن تشهد المملكة غدًا الخميس ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، حيث سيكون الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، وكذلك على الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة الرياض، حيث يتوقع أن تصل درجة الحرارة في الدمام والأحساء إلى 49 درجة مئوية، بينما تكون أبها والباحة أقل المناطق انخفاضًا بـ 30 درجة مئوية.

وكانت المملكة شهدت ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، لذا شدد الدفاع المدني على المواطنين بضرورة اتباع الإرشادات اللازمة لتجنب تعرض المركبات للاشتعال أثناء ارتفاع درجات الحرارة.

جديد الأخبار


0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments



تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر


"> المزيد من الاخبار المتعلقة :