الدمام والقيصومة تسجلان أعلى درجات الحرارة بـ47 مئوية

المواطن - الرياض

سجلت كل من الدمام والقيصومة أعلى درجات الحرارة التي تم رصدها اليوم في مدن ومناطق المملكة حيث بلغت درجة الحرارة في كل منهما 47 درجة.

درجات الحرارة اليوم

وسجلت الأحساء 46 درجة فيما سجلت رفحاء 45 درجة، في حين وصلت درجة الحرارة في كل من القصيم وشرورة 44 وسجلت وادي الدواسر 43 درجة، بينما كانت درجة الحرارة في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدنية المنورة 43و 42 41 درجة على التوالي.

وكانت أقل درجات الحرارة المسجلة اليوم في خميس مشيط والباحة حيث سجلت المدينتان 31 و27 درجة على التوالي.

حالة الطقس اليوم

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم رياحًا نشطة على أجزاء من مناطق (الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، نجران، مكة المكرمة، القصيم، حائل، الليث، جازان) وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.



