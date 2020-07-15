الدوريان ملك الفواكه رائحتها كريهة وفوائدها مذهلة

المواطن- محمد داوود- جدة

تشتهر 6 دول وهي ماليزيا وإندونيسيا وبروناي والفلبين وسنغافورة وتايوان بانتشار فاكهة “الدوريان”، والتي تمتاز برائحة نفاذة وغير محببة ولكن فوائدها عديدة؛ إذ إنها تشكل مصدرًا غنيًّا بفيتامين ج الذي يساهم في إنتاج الكولاجين، كما تتميز فاكهة دوريان بأنَّها غنية بالمركبات النباتية الصحية بما في ذلك الأنثوسيان، والكاروتينات، ومتعدد الفينول، والفلافونويدات، والتي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة.

الدوريان ملك الفواكه:

وتقول استشارية التغذية الدكتورة منيرة بخاري، لـ”المواطن“: يطلق على الدوريان “ملك الفواكه”، ويمنع تناوله في الفنادق والمطارات والمواصلات العامة بسبب “رائحته النفاذة” التي يشبها البعض برائحة البصل المتعفن وزيت التربنتين، أما محبو تناولها يرون أن مذاقها يشبه الكاسترد والسكر المطحون والكراميل في الكريم المخفوق.

وأشارت إلى كلمة الدوريان تأتي من لغة الملايو وتعني (شوكة) حيث يتميز شكل الدوريان من الخارج بأن لها أشواكًا غليظة تشبه القنفذ ولبها من الداخل لونه أصفر بحجم الموز على شكل فصوص كبيرة، كما أن بذورها تحمص وتؤكل مثل البندق، كما يمكن تخزين هذه الفاكهة مثلجة او تجفف لتباع في غير مواسمها.

اختلاف توقيت الأثمار:

ولفتت إلى أن شجرة الدوريان كبيرة نسبيا ويبلغ طولها من 25 الى 50 مترًا تبعًا لنوعها وتكون أوراقها دائمة الخضرة، ويتم انتاج الزهور في مجموعات كبيرة وعلى فروع مباشرة على الجذع ويختلف توقيت الإثمار من شجرة لاخرى حسب النوع، كما أن بعض الانواع يمكن أن تنتج الثمار بعد أربع أو خمس سنوات.

تخفيف الإجهاد والأرق:

وخلصت إلى القول: إن تناول الدوريان يساعد على تخفيف أعراض الإجهاد واﻷرق والقلق والاكتئاب حيث تحتوي على نسبة عالية من الأحماض التأمينية، كما يفيد في تخفيف الصداع النصفي وأيضًا لكبح الشهية، وتحتوي على كمية كبيرة من الحديد وهي فاكهة مغذية للغاية لاحتوائها على العديد من الفيتامينات الرئيسية، كما تعمل على خفض الكولسترول إذ تتضمن نسبة عالية من البروتين، بجانب ذلك تشكل مصدر غني بالبوتاسيوم، والذي يساعد على توازن السوائل في جميع أنحاء خلايا الجسم.



