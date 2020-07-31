الدولار يتجه صوب أكبر انخفاض شهري في 10 سنوات

المواطن - متابعة

واصل الدولار انخفاضه الكبير، اليوم الجمعة، مما يضعه على مسار تسجيل أكبر انخفاض شهري في 10 سنوات إذ يخشى المستثمرون من خروج انتعاش للاقتصاد الأمريكي عن مساره بفعل فيروس كورونا.

ودعم ضعف العملة الأمريكية اليورو ليرتفع، إذ لامست العملة الأوروبية الموحدة 1.19 دولار، وهو أقوى مستوياتها منذ مايو 2018.

وتقوضت الثقة في العملة الأمريكية أكثر بعد أن أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمال إرجاء انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

وجاء ذلك في نفس اليوم الذي أظهرت فيه بيانات الناتج المحلي الإجمالي انكماشًا بوتيرة سنوية 32.9 بالمائة في الربع الثاني من 2020، وهي أسرع وتيرة منذ الكساد الكبير.

وتراجع مؤشر الدولار إلى 92.546 نقطة، وهو مستوى لم يسجل منذ مايو 2018.

وانخفض المؤشر 4.9 بالمائة في يوليو الجاري، فيما سجل القدر الأكبر من الانخفاض في آخر عشرة أيام، إذ ارتفعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في عدد من الولايات الأمريكية، فيما تشير بعض البيانات الحديثة إلى أن التعافي الاقتصادي يخسر قوة الدفع.



