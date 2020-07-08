الدويش يكشف موقف النصر في حال تمديد الصليهم لـ الشباب

المواطن - محمد سمعه

كشف الناقد الرياضي والقانوني محمد الدويش سر تمسك الشباب ببقاء اللاعب عبدالمجيد الصليهم مع الليث، رغم توقيعه عقود الانضمام لنادي النصر مؤخرًا.

وكتب الدويش عبر حسابه في “تويتر” : “عبدالمجيد الصليهم ليس مُعارًا، وبالتالي لا يخضع لما يخضع له اللاعب المُعار، إذا وافق على تمديد عقده مع الشباب فلا علاقة للنصر، اللاعب المُعار لا بد من موافقة النادي المعير على تمديد الإعارة، ورفض التمديد يمنع اللاعب من المشاركة حتى نهاية الموسم المُمدد”.

وفي وقت سابق، أكد مصدر رسمي في نادي الشباب لـ”الرياضية”، أن الإدارة مددت عقدي عبدالمجيد الصليهم وحسن معاذ للبقاء في الفريق الأول حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد الاتفاق مع اللاعبين.

الشباب يُبقي على الصليهم دون الرجوع إلى النصر

وأوضح المصدر أن تمديد عقد عبدالمجيد الصليهم تمَّ دون الرجوع إلى إدارة نادي النصر، خاصة أن عقده مع الشباب كان ساريًا قبل تعليق النشاط الرياضي بسبب أزمة فيروس كورونا والتي تسببت في إيقاف المسابقات منذ مارس الماضي.

وكان الصليهم قد وقع عقدًا مع النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لينضم إلى صفوفه بداية من الموسم الجديد، ولمدة 3 سنوات، وأكدت أن العالمي سيكون بوابته إلى المنتخب السعودي.

ترتيب الشباب في الدوري

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المقرر استئنافها مطلع شهر أغسطس المقبل.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالليوث في تحقيق الفوز 9 مرات وخسر مثلها، وتعادل في 4 مواجهات، وتمكن من تسجيل 28 هدفًا، واهتزت شباكه 30 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أوصت الأندية بضرورة التوصل لاتفاق مع لاعبيها الذي تنتهي عقودهم بنهاية يونيو 2020، من أجل التمديد حتى نهاية الموسم في سبتمبر، وذلك بسبب الفترة التي عُلّقت فيها مبارياته نتيجة انتشار فيروس كورونا.