الدويش يُوجه تغريدة مثيرة لـ الهلال والنصر حول امتلاك ملعب

المواطن - محمد سمعه

وجّه القانوني والكاتب الرياضي محمد الدويش تغريدة مثيرة لناديي الهلال والنصر، وذلك حول شروط امتلاك ملعب، بعدما خسر الهلال مناقصة ملعب جامعة الملك سعود كما تردد مسبقًا أن النصر يفكر في الاستفادة من ملعب الجامعة وفقًا لتقارير صحافية.

وكتب الدويش عبر حسابه في “تويتر”: “كيف سيملك النادي الرياضي في السعودية ملعبًا وهو ليس ملكية فردية ولا شركة ؟، لم يستطع أن يستأجر باسمه ملعبًا فكيف يتملك، لا زال النادي وكل ما هو باسمه ملكًا للحكومة وهذا لـ الهلال والنصر”.

متحدث النصر يسخر من الهلال

وفي وقت سابق، وجّه سعود الصرامي، المتحدث باسم نادي النصر، تغريدة ساخرة وذلك بعدما ذكرت تقارير صحافية أن الهلال مهتم ببناء ملعب خاص به خلال المرحلة المقبلة.

وكتب الصرامي تغريدة عبر “تويتر” قائلًا: “بما أن أحد الأندية العزيزة على قلبي، يدور مندوبها على أرض لبناء ملعب، أود أن أخبرهم بأن مواعيد دوام مكاتب العقار يبدأ عقب العصر كل يوم، والله من وراء القصد”.

من ناحية أخرى، تحدث محمد الخريجي، رئيس شركة الوسائل السعودية، عن خطة الشركة تجاه ملعب جامعة الملك سعود، وذلك بعد الفوز بالمناقصة على حساب نادي الهلال. مليار ريال فقط لبناء ملعب وأكد الخريجي أنه يجب توفير ما لا يقل عن مليار ريال لبناء ملعب في العاصمة. وربما ألمح الخريجي من خلال تصريحاته إلى تقليله من حلم الهلال ببناء ملعب خاص به، وذلك بعدما ذكرت تقارير صحافية أن إدارة فهد بن نافل بدأت الخطوات الأولى نحو بناء ملعب خاص بالفريق الهلالي بالفترة المقبلة. وكان النجم سامي الجابر لاعب الهلال السابق، قال في تصريحات لـ برنامج “الليوان” المذاع على قناة روتانا خليجية في شهر رمضان الماضي: إن الهلال لديه مشروع لبناء قرية رياضية كاملة مع بناء ملعب مُجهز على أعلى مستوى من أجل بطل آسيا. وفي يوم الأربعاء لماضي، وقّع محمد الخريجي رئيس مجلس إدارة شركة الوسائل السعودية منذ قليل عقد استثمار وتطوير ملعب الجامعة مع إدارة جامعة الملك سعود، وذلك بعد الاستحواذ على حقوق الملعب لمدة 10 سنوات عقب الفوز بالمناقصة مؤخرًا.



