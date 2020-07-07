الديوان الملكي : وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز

المواطن - واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء 16 / 11 / 1441 هـ صاحب السمو الملكي الأمير / خالد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود خارج المملكة.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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انا لله وانا اليه راجعون الله يغفرله ويرحمه ويسكنه فسيح جناته عظم الله أجر أهله وحسن الله عزام الله ياحي ياقيوم يجعل قبره روضه من رياض الجنه ولا يجعله حفره من حفر النيران ويرزق أهله الصبر والسلوان ويرزق أهله الصبر والسلوان ويرزقه الفردوس الأعلى من الجنه دون سابقه عذاب ولا مناقشه حساب اللهم امين وجميع المسلمين وكل من قال امين