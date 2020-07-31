الذايدي: العويس أخطأ والفيديو ما له داعٍ

المواطن - محمد سمعه

وجّه الناقد الرياضي محمد الذايدي عتابًا شديدًا للحارس محمد العويس، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالأهلي، وذلك بعد أن نشر فيديو ساخر ألمح من خلاله أنه سينتقل للنصر على غرار زميله عبدالفتاح عسيري.

وقال الذايدي لـ برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية: “فيديو العويس ما له داعٍ، والعويس أخطأ”.

وفي وقت سابق، أظهر النادي الأهلي رد فعله، وذلك بعد الفيديو الساخر، الذي نشره الحارس محمد العويس حارس مرمى الفريق الكروي الأول مُلمحًا من خلاله برغبته في الانضمام لـ النصر على غرار زميله عبدالفتاح عسيري.

ونشر الحساب الرسمي لـ الأهلي أمس الخميس، عبر “تويتر” صورة لـ محمد العويس وهو يشارك في تدريبات الأهلي البدنية بصالة الحديد بمقر النادي، دون توقيع أي عقوبة عليه، وذلك استعدادًا لاستئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل.

العويس يرغب في النصر مثل عسيري

وفي وقت سابق، عرض محمد العويس مقطع الفيديو عبر حسابه في Snap Chat، حيث ظهر المقطع وهو يُجهز أشياءه وحقيبته للذهاب مع عبدالفتاح عسيري المنضم لـ النصر من الأهلي يوم 17 يوليو الجاري.

وعلّق المغردون على الفيديو حيث قالوا بأن محمد العويس ربما حسم وجهته المقبلة، بالانضمام للفريق النصراوي.

عارف يُهاجم العويس

وكتب جمال عارف رسالة نارية عبر حسابه في “تويتر” قائلًا كرد فعل على تصرف حارس الأهلي: “محمد العويس كب العشا!، هل تناسيت ما تعرض له الأهلي في سبيل التعاقد معك ؟”.

أما الإعلامي الرياضي محمد البكيري فوجّه هجومًا حادًّا للحارس محمد العويس حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالأهلي، وذلك بعد أن نشر فيديو استفز الجمهور الأهلاوي برغبته في الرحيل إلى النصر.

وكتب البكيري عبر حسابه في “تويتر”: “إداريين ولاعبين باتوا يتسابقون من كل باب في تقزيم الأهلي، إيش اللي صاير، حالة بسبب ما أشاهده في الجار على مدى عقود؟”.



