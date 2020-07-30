الذايدي بعد بيان اتحاد القدم الناري: ظني لم يخب فيكم !

المواطن - محمد سمعه

وجّه الإعلامي الرياضي محمد الذايدي رسالة نارية لـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بعد تداول منشور قيل إنه تابع لاتحاد القدم، وتم التحدث من خلاله عن رصد عدد بطولات الأندية السعودية.

وكتب الذايدي: “لم يخب ظني في اتحاد قدم رئيسه شاب وهو ياسر المسحل، لأنه شخصية مستقلة ويُطبق النظام على الجميع، الأهم الآن، الاستمرار في حفظ حقوق اتحاد القدم، من أي تجاوز، والجميع سيقف مع اتحاد الكرة، إذا شعروا أنه يُطبّق الأنظمة ويُرسي العدالة في المنافسة ويُحافظ على سيادته ولا يرضخ للضغوط”.

وقبل إصدار الاتحاد السعودي لكرة القدم، بيانًا نفى فيه علاقته بالمنشور الذي رصد بطولات الأندية، قال الذايدي: “توقعي الشخصي، لن يُمرر اتحاد الكرة، هذا التجاوز على سيادته، وسيكون هناك رد فعل ولكن متى؟”.

وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت سابق أنه لا صحة للمنشور الذي يجري تداوله والمتضمن رصدًا لبطولات الأندية، ويشير في هذا الإطار إلى أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة مع الجهات الرسمية بشأن الاستغلال غير المشروع لشعار واسم الاتحاد.

وتم تداول المنشور بصورة سريعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، قبل أن يُصدر اتحاد القدم نفيه التام بوجود علاقة له بالمنشور.

ومن المنتظر عودة مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الثلاثاء المقبل، كما يواجه الهلال جاره النصر يوم 5 أغسطس في الجولة الـ23 من الدوري.



