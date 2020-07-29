الرئيس اليمني يُكلف معين عبدالملك بتشكيل الحكومة الجديدة

المواطن - متابعة

كلف الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، الدكتور معين عبدالملك بتشكيل الحكومة الجديدة.

وذكرت وكالة “سبأ نت” أن الرئيس اليمني أصدر قراراً رقم (٣٥) لسنة ٢٠٢٠، الذي قضت مادته الأولى بتكليف الدكتور معين عبدالملك سعيد بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما قضت مادته الثانية بأن تستمر الحكومة الحالية في مهام تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

وأضافت أن المادة الثالثة والأخيرة من القرار قضت بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

كما صدر قرار رئاسي بتعيين أحمد لملس محافظًا لـ عدن، والعميد محمد الحامدي مديرًا عامًا لشرطة عدن تنفيذًا لاتفاق الرياض.



