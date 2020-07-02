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الراجحي: تمديد المبادرات الحكومية يشمل إيقاف الغرامات والإعفاء الجزئي من المقابل المالي
استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة

الراجحي: تمديد المبادرات الحكومية يشمل إيقاف الغرامات والإعفاء الجزئي من المقابل المالي

2020/07/03
الساعة 12:19 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الراجحي: تمديد المبادرات الحكومية يشمل إيقاف الغرامات والإعفاء الجزئي من المقابل المالي
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 بأمر الملك سلمان .. تمديد تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك
2 بأمر الملك سلمان.. تمديد الإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم
3 بأمر الملك سلمان .. تمديد عدد من المبادرات الحكومية لتخفيف آثار كورونا

رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على تمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة.

وقد جاءت المبادرات التي صدر الأمر الكريم بتمديدها كالآتي:

  • إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة.
  • رفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط.
  • احتساب توظيف “السعودي” في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت.
  • رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية.
  • استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة.
  • الإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم (شهرًا) إضافيًا من تاريخ انتهائها، على أن تمدد المبادرة لمدة (شهر) إضافي، إن استدعت الحاجة.

وقال م. الراجحي إن تمديد العمل بهذه المبادرات يأتي امتدادًا للإجراءات الحكومية العاجلة التي تساهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص وتعزيز دورهم باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، والتخفيف عليهم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا المستجد، راجيًا من الله أن يوفق حكومة خادم الحرمين الشريفين لكل خير.

 

بأمر الملك سلمان .. تمديد تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك

بأمر الملك سلمان.. تمديد الإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم

بأمر الملك سلمان .. تمديد عدد من المبادرات الحكومية لتخفيف آثار كورونا

 

 

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1 تعليق
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ممدوح البشري الشمري
13 ساعة

كل الشكر والتقدير لملكنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين الكرما جزاهم الله كل خير
في مبادراتهم لتخفيف عن المواطنين والمنشأة
اللهم اعزبلادنا وحفها من كل شرومكروه

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