الريدز يحسم مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتحقيق الريدز لفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول:

وبدأت مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول بشكل سريع، وتمكن أصحاب الأرض من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة الأولى عن طريق لاعبه دوييت جايل، لينتفض الريدز بحثًا عن التعادل.

وسيطر الريدز على اللعب وسط تكتل دفاعي من أصحاب الأرض، وجاءت الفرصة الأولى الخطيرة له عند الدقيقة 29، عندما سدد مينامينو كرة قوية، ولكن حارس المرمى مارتن دوبرافكا.

وكاد أصحاب الأرض أن يسجلوا الهدف الثاني عن طريق فير فرنانديز، ولكن حارس المرمى أليسون بيكر تصدى لمحاولته عند الدقيقة 29، ورد الريدز في الدقيقة 35 عبر تسديدة كيتا، إلا أنها مرت بجوار المرمى.

ونجح فيرجيل فان دايك في تسجيل هدف التعادل من رأسية مميزة في الدقيقة 38، وأطلق تشامبرلين تسديدة قوية ولكنها مرت بجوار المرمى، قبل أن يسدد مينامينو كرة قوية، إلا أن دوبرافكا أمسكها، لينتهي الشوط الأول من مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول بالتعادل بهدف لكل فريق.

الريدز يتألق:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الريدز محاولاته لتسجيل هدف جديد في مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول اليوم، وسدد ويليامز تسديدة مرت بجوار القائم، وتصدى دوبرافكا لرأسية فان دايك.

وتمكن أوريجي من تسجيل الهدف الثاني للريدز عند الدقيقة 59، واستمرت محاولات الفريق الضيف، قبل أن ينجح ساديو ماني من هز الشباك بالهدف الثالث عند الدقيقة 89، لتنتهي مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول بفوز الريدز بنتيجة 3/ 1.

الدوري الإنجليزي:

وبعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول اليوم، اختتم الريدز موسمه التاريخي الذي انتهى بتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عامًا، وهو يمتلك 99 نقطة، فيما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 44 نقطة.

مواضيع ذات صلة:

لقطات من تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي



